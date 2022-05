Darren Cheesman neuer Hockey-Trainer der BHC-Herren

Der ehemalige Nationalspieler f├╝r Gro├čbritannien und England will den BHC, der am Sonntag im Playoff-Viertelfinale am Mannheimer HC gescheitert war, n├Ąher an die nationale Spitze f├╝hren. "Die Bundesliga hat mich schon immer fasziniert und ich hatte eine Trainert├Ątigkeit dort schon l├Ąnger im Hinterkopf", sagt Cheesman.