DEG will mit neuem Trainer "wieder oben angreifen"

Die D├╝sseldorfer EG will mit ihrem neuen Trainer Roger Hansson wieder oben in der Tabelle der Deutschen Eishockey Liga angreifen. "Unser Anspruch ist, zu ├╝berperformen", sagte Sportchef Niki Mondt am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Cheftrainers. "Wir wollen uns die M├Âglichkeit geben, grunds├Ątzlich jedes Spiel zu gewinnen", sagte der 54 Jahre alte Schwede Hansson, der als Spieler Weltmeister und Olympiasieger war.