Verwirrung um IC-Trick bei 9-Euro-Ticket? Verbände warnen vor Chaos

Am Mittwoch geht es los – und kurz davor herrscht bei manchen Bahnkunden Verwirrung wegen des dann gĂŒltigen 9-Euro-Tickets. Denn ab dem 1. Juni sind Reisende dann im Nahverkehr fĂŒr drei Monate gĂŒnstiger unterwegs – sie können etwa Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie FĂ€hren nutzen.

Im Regionalverkehr ist mit dem Ticket auch die Fahrt in S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-ZĂŒge in der zweiten Klasse möglich. Nicht genutzt werden darf das Ticket hingegen fĂŒr die FernverkehrszĂŒge der Bahn, also zum Beispiel ICE, IC, EC – eigentlich.