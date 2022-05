Zwei neue Affenpockenf├Ąlle in Nordrhein-Westfalen: Vermutlich bei anonymen Sextreffen sind zwei D├╝sseldorfer infiziert worden. "Laut eigenen Angaben hatten die betroffenen Personen zuvor ungesch├╝tzten anonymen Geschlechtsverkehr , bei dem es vermutlich auch zum Kontakt mit Affenpocken gekommen ist", teilte die Stadt am Dienstag mit.

Neue Affenpocken-F├Ąlle in D├╝sseldorf: Bundesweite Infektionen steigen um 12

Das Virus sei nicht vergleichbar mit dem Coronavirus, unter anderem nicht so ansteckend. Gleichwohl sei es wichtig, das Ganze ernst zu nehmen und bei Symptomen oder ersten Anzeichen einen Arzt aufzusuchen. Das gelte wegen der Verfolgung von Infektionsketten auch f├╝r Kontaktpersonen von Infizierten. Bundesweit gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der gemeldeten F├Ąlle am Dienstag mit 33 an, nach 21 am Montag.