Nach anonymem Sex: Zwei Affenpockenfälle in Düsseldorf

Nach anonymem Sex: Zwei Affenpockenf├Ąlle in D├╝sseldorf

In D├╝sseldorf sind bei zwei weiteren Menschen Affenpocken diagnostiziert worden. "Laut eigenen Angaben hatten die betroffenen Personen zuvor ungesch├╝tzten anonymen Geschlechtsverkehr, bei dem es vermutlich auch zum Kontakt mit Affenpocken gekommen ist", teilte die Stadt am Dienstag mit. Insgesamt gebe es damit nun vier bekannte F├Ąlle in D├╝sseldorf.