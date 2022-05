Schüsse in Duisburg: Festgenommene wieder frei

Sch├╝sse in Duisburg: Festgenommene wieder frei

Nach der Schie├čerei mit vier Verletzten in Duisburg sind die 15 Festgenommenen wieder auf freiem Fu├č. Sie h├Ątten alle noch am Donnerstag das Polizeigewahrsam nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung verlassen k├Ânnen, sagte ein Sprecher der Duisburger Staatsanwaltschaft auf Anfrage.

Er rechne eher nicht mit verwertbaren Aussagen, hatte Duisburgs Polizeipr├Ąsident Alexander Dierselhuis gesagt. Im Rocker- und Clanmilieu werde geschwiegen. Er bef├╝rchte, dass der Schweigekodex auch in diesem Fall zum Tragen komme. Die Mordkommission habe dennoch Ermittlungsans├Ątze.

Die Beh├Ârden rechnen derzeit nicht mit einer weiteren Eskalation. Er sehe daf├╝r derzeit keine Anzeichen, hatte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) gesagt. Trotz der Sch├╝sse habe sich die Lage insgesamt sogar verbessert. Tumulte wie am Mittwochabend in Duisburg seien deutlich seltener geworden.

"Wir werden im Kampf gegen die Clan-Kriminalit├Ąt nicht nachlassen und keine Ruhe geben", sagte Reul. Er sei ├╝berzeugt, dass man diese Kriminalit├Ąt in den Griff bekommen werde.

"Die Gewalt so auf die Stra├če zu tragen, ist auch f├╝r die Organisierte Kriminalit├Ąt gesch├Ąftssch├Ądigend. Sprich: Man bringt damit Aufmerksamkeit auf sich", sagte Polizeipr├Ąsident Dierselhuis.

Die Schie├čerei wird auf einen Konflikt zwischen der Rockergruppe Hells Angels und einem t├╝rkisch-arabischen Clan zur├╝ckgef├╝hrt. Im Duisburger Stadtteil Hamborn waren am Mittwochabend mindestens 19 Sch├╝sse gefallen. Bis zu 100 Personen sollen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Eine 15-k├Âpfige Mordkommission ermittelt in dem Fall.