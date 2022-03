Erfurt

Bau von Windrädern im Wald ist für Regierung nicht tabu

01.03.2022, 15:39 Uhr | dpa

Thüringer Regierungsmitglieder schließen Windräder im Wald nicht aus, sollte der Bund die Flächenvorgabe erhöhen. "Wir sollten auch prüfen, ob im Einzelfall Anlagen im Wald möglich sind", sagte Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Dienstag in Erfurt. Sie und Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) erwarten, dass bald zwei Prozent der Fläche in Deutschland für Windkraftstandorte reserviert werden sollen.

Eine Änderung des Waldgesetzes in Thüringen sei jedoch zunächst nicht geplant. "Wir werden zunächst abwarten, was der Bund macht", sagte Karawanskij. Auf Drängen der Oppositionsfraktionen CDU und FDP war ein Verbot von Windkraftanlagen im Wald Ende 2020 wieder in das Thüringer Waldgesetz aufgenommen worden. Über das Thema wird seit Jahren in Thüringen gestritten.

Bisher ist in Thüringen gesetzlich geregelt, dass ein Prozent der Landesfläche für Windräder genutzt werden können. Tatsächlich sind es laut Siegesmund derzeit aber erst 0,3 Prozent.