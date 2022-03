Erfurt

Landtag diskutiert Integration ukrainischer Flüchtlinge

16.03.2022, 02:00 Uhr | dpa

Der Thüringer Landtag diskutiert am Mittwoch (Sitzungsbeginn 14.00 Uhr), wie Kinder und Jugendliche aus der Ukraine am besten in den Schulen und Kindergärten des Landes integriert werden sollen. Die Linke-Fraktion will das in einer Aktuellen Stunde besprechen. Auch die Thüringer CDU-Fraktion will über den Krieg in der Ukraine sprechen und fordert mit ihrer Aktuellen Stunde "Thüringer Solidarität mit den Menschen in der Ukraine".

Während sich die AfD-Fraktion mit ihrem Antrag zur Aktuellen Stunde auf die gestiegenen Energiepreise konzentriert, will die Grünen-Fraktion über die Gefahr von Cyberattacken sprechen.

Die SPD-Fraktion legt den Fokus dagegen auf die Arbeitsbedingungen in der Pflege. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Cornelia Klisch schlägt vor, die Regelarbeitszeit in der Alten- und Krankenpflege bei vollem Lohnausgleich schrittweise auf 30 Stunden pro Woche zu reduzieren.