Erfurt

Stärkster Anstieg bei Neuinfektionen seit Pandemiebeginn

17.03.2022, 13:27 Uhr | dpa

Die Zahl der wöchentlichen Corona-Neuinfektionen springt in Thüringen von Rekordwert zu Rekordwert. In der zweiten Märzwoche wurden 42.750 Fälle registriert, wie aus dem Corona-Wochenbericht des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag hervorgeht. Das waren 11.250 mehr als in der Vorwoche und damit der stärkste wöchentliche Anstieg seit Pandemiebeginn.

Allein in den ersten beiden Märzwochen wurden in Thüringen rund 87.000 Neuinfektionen bekannt und damit fast so viele wie im gesamten Februar (90.000) und mehr als im Dezember 2021, dem Höhepunkt der Delta-Welle (83.000). Allerdings wurden im Dezember landesweit 955 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert - im Februar waren es 93. In den ersten beiden Märzwochen lag die Zahl bei 56.

Besonders stark grassiert das Virus weiter unter Kindern und Jugendlichen im Schulalter. Hier lagen die Sieben-Tage-Inzidenzen zuletzt im Bereich um die 4000. Der Wert gibt die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Menschen wieder.