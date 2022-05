Mehr politisch motivierte Straftaten 2021 in Thüringen

Mehr politisch motivierte Straftaten 2021 in Th├╝ringen

In Th├╝ringen sind im vergangenen Jahr nach Angaben des Innenministeriums 2770 politisch motivierte Straftaten registriert worden - deutlich mehr als ein Jahr zuvor. Vor allem F├Ąlle, die nicht den klassischen politischen Spektren zuzuordnen waren, nahmen nach Angaben des Ministeriums im zweiten Jahr der Corona-Pandemie und im Jahr der Bundestagswahl zu. Die Statistik will Ressortchef Georg Maier (SPD) heute vorstellen. 2020 war die politisch motivierte Kriminalit├Ąt in Th├╝ringen zur├╝ckgegangen. Registriert wurden 2095 F├Ąlle (2019: 2043). Davon kamen 1312 auf das Konto der rechten Szene, w├Ąhrend 646 Delikte links motiviert waren.