Altes gegen neues Modell getauscht

Jugendliche Sonnenbrillen-Diebe in Essen scheitern mit Trick

17.09.2019, 15:50 Uhr | t-online.de

Sonnenbrille liegen in einer Vitrine: Zwei Jugendliche haben versucht, ein hochwertiges Modell zu stehlen. (Quelle: Manfred Segerer/imago images)

Zwei Jugendliche wollten eine hochwertige Sonnenbrille in Essen klauen. Doch eine Verkäuferin durchschaute ihren Trick. Kurz darauf nahm die Polizei die beiden jungen Männer fest.

Die Polizei hat zwei Jugendliche in Essen festgenommen, die versucht haben sollen, eine hochwertige Sonnenbrille zu stehlen. Einer der beiden 17-Jährigen soll seine eigene Sonnenbrille gegen das hochwertige Modell im Regal des Optikers eingetauscht und dieses in seinem Jackenärmel versteckt haben, meldete die Polizei.



Das bemerkten die Verkäuferinnen allerdings und versperrten den Ausgang des Geschäfts. Laut Polizei schaffte es eine Verkäuferin noch, dem Jugendlichen die Sonnenbrille abzunehmen, bevor er sich losreißen konnte.







Kurz darauf erwischten Beamte die beiden in der Nähe des Kaiser-Otto-Platzes in Essen-Steele. Sie wurden vorläufig festgenommen und in Gewahrsam genommen. Laut Polizei ist der Haupttäter bereits häufiger wegen ähnlicher Delikte aufgefallen.