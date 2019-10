Hintergründe unklar

Streit in Essen eskaliert – ein Verletzter

02.10.2019, 09:17 Uhr | cf, t-online.de

Blaulicht leuchtet auf einem Polizeiwagen: In Essen hat ein Mann einen anderen mit einem Messer oder einem Schwert angegriffen. (Quelle: Alexander Pohl/Symbolbild/imago images)

Ein Mann hat einen anderen Mann angegriffen und ihn verletzt. Nun prüft die Polizei, ob es sich bei der Tatwaffe nur um ein langes Messer oder ein richtiges Schwert handelte.

Am späten Dienstagabend ist ein Streit in einem Wohnhaus in Essen eskaliert. Ein 29-jähriger Mann soll zunächst die Wohnungstür eines 30-Jährigen eingetreten und ihn dann mit einer langen Waffe, etwa einem Messer oder einem Schwert, verletzt haben. Das bestätigt die Polizei t-online.de. Die Beamten waren gegen Mitternacht vor Ort und nahmen den Angreifer fest. Sie stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher.



Medienberichte, wonach es sich um eine Machete oder ein Samuraischwert handeln könnte, wollte eine Polizeisprecherin allerdings nicht bestätigen.







Das Opfer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Angreifer befindet sich laut Polizeisprecherin noch in Gewahrsam. Die Hintergründe des Streits sind noch völlig unklar.