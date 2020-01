Für die ersten 30 Minuten

Essen ermöglicht kostenlose Leihrad-Fahrten

16.01.2020, 11:37 Uhr | t-online.de

Für kurze Strecken sollen Essener künftig häufiger das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren. Das wünscht sich die Stadt – und lockt mit Gratis-Fahrten.

Die Stadt Essen will das Radfahren in der Stadt attraktiver machen. Dafür wurden nun zwei neue Fahrrad-Leihstation vor dem Rathaus am Porscheplatz und am Hirschlandplatz eingeweiht. Das Besondere: Die ersten 30 Minuten können die Mieträder, die an den dortigen Stationen ausgeliehen oder abgestellt werden, kostenfrei genutzt werden. Das teilte die Stadt nun mit.

"Das kostenlose Angebot soll die Menschen ermutigen, das Mietradsystem in ihre alltägliche Mobilität einzubinden und auf die Nutzung eines Pkw gerade auf kurzen Strecken zu verzichten", heißt es in einer Pressemitteilung.

Martin Hartner, Beigeordneter für Stadtplanung, sitzt auf einem neuen Mietrad von metropolruhr. (Quelle: Moritz Leick/Stadt Essen)



Das Projekt soll erst einmal für ein Jahr laufen. Die Stadt rechnet insgesamt mit Kosten von zwölf Euro. In diesem Jahr soll außerdem die Flotte der Nextbike-Mieträder komplett ausgetauscht werden. Essen bekommt 400 neue Räder.



Das Angebot stößt bei den Essenern bereits auf Interesse: In den vergangenen zwei Jahren stiegen die Ausleihzahlen um 76 Prozent, heißt es von der Stadt weiter.



Die kostenfreien Leihräder sind Teil des Luftreinhalteplans der Stadt. Wie berichtet konnte Essen drohende Dieselfahrverbote verhindern. Dafür muss die Stadt nun Maßnahmen umsetzen, um die Stickstoffdioxid-Werte einzuhalten. In der Innenstadt soll eine Umweltspur eingerichtet werden, außerdem werden die Parkgebühren erhöht.