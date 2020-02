Neun Personen getestet

Corona-Verdacht hat sich nicht bestätigt

28.02.2020, 11:26 Uhr | t-online.de

Mann mit Mundschutz (Symbolbild): Der Corona-Verdacht in Essen hat sich nicht bestätigt. (Quelle: photothek/imago images)

In Essen sollen sich mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Sie hatten eine Karnevalsveranstaltung besucht. Nun gab es für die Betroffenen Entwarnung.

Der anfängliche Corona-Verdacht in Essen hat sich nicht bestätigt. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Demnach habe der Verdacht bestanden, dass einzelne Menschen mit dem neuartigen Virus in Kontakt gekommen sein könnten.

Experten der Essener Feuerwehr führten deshalb bei insgesamt neun Personen eine Beprobung durch. Bis in die Nacht seien die Proben durch das Universitätsklinikum untersucht worden, heißt es weiter. Dann die Entwarnung: Keine der Personen ist mit dem Coronavirus infiziert, alle Proben fielen negativ aus.

Die Betroffenen hatten sich an das speziell eingerichtete Bürgertelefon der Stadt gewandt und angegeben, auf der gleichen Karnevalsfeier wie der Infizierte aus dem Kreis Heinsberg unterwegs gewesen zu sein.

Weil zwei der Personen krankheitsbedingte Symptome aufweisen, wurden bei allen engeren Familienangehörigen Mund-Nasen-Abstriche durchgeführt.