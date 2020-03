Trotz Corona-Krise

Das Autokino in Essen ist noch geöffnet

25.03.2020, 08:54 Uhr | t-online.de

Ein Film wird im Autokino in Gravenbruch bei Frankfurt gezeigt: Das Autokino in Essen ist noch geöffnet. (Quelle: epd/Archiv)

Wegen der Corona-Pandemie sind zahlreiche Einrichtungen in Essen geschlossen. Es gibt aber eine Ausnahme: Das Autokino hat noch offen. Allerdings gibt es auch dafür einige Einschränkungen.

In Essen sind seit dem 17. März Restaurants, Bars, Museen und auch Kinos wegen des Coronavirus geschlossen. Ein einziges Kino ist aber dennoch geöffnet: Das Autokino in Essen-Bergeborbeck. Für den Betrieb hat der Betreiber "Drive in" eine Sondergenehmigung erhalten.

Durchschnittlich 250 Besucher pro Abend zählen die Betreiber derzeit, berichtet die "WAZ", womit diese zufrieden seien. Allerdings gibt es auch für das Autokino einige Beschränkungen. So dürfen laut Auskunft von "Drive in" nur zwei Menschen in einem Auto sitzen, eigene Kinder seien davon allerdings ausgenommen. "Wir werden und können keine Ausnahme machen", teilen die Betreiber online mit.

Die Snackbar muss geschlossen bleiben und auch die Kinokasse ist zu. Tickets können ausschließlich online im Vorverkauf erworben werden.

In Essen gab es derweil das vierte Corona-Todesopfer: Am Dienstagnachmittag ist ein 92-Jähriger mit Vorerkrankungen im Universitätsklinikum an den Folgen der Corona-Infektion verstorben. Laut Stadt gibt es insgesamt 250 bestätigte Fälle in Essen. Zwei Menschen sind nach einer Corona-Erkrankung wieder genesen.