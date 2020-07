Für klare Verhältnisse

Mähboot auf dem Baldeneysee im Einsatz

08.07.2020, 11:41 Uhr | t-online.de

Der Baldeneysee in Essen weist insgesamt eine gute Wasserqualität auf. Damit das auch so bleibt, ist dort derzeit jeden Tag das Mähboot "Nimmersatt" unterwegs.

Derzeit ist das Mähboot "Nimmersatt" auf dem Baldeneysee in Essen im Kampf gegen die "Wasserpest" im Einsatz. Jeden Tag von 7.30 bis 15.30 Uhr wird gemäht. Seit Jahren geht der Ruhrverband gegen die ungeliebte Elodea nutalii vor.

Zunächst wurde an der linken Uferseite gemäht. Die "Nimmersatt" kann die Schneidmesser bis zu einer Tiefe von 2,30 Metern absenken. Das Boot verfügt über einen großen Laderaum und einen Bagger, der das Ladegut direkt in einen Container an Land abwerfen kann, teilt der Ruhrverband mit. Laut "WAZ" wurden vor zwei Jahren etwa 762 Tonnen Wasserpflanzen aus dem See entnommen. Im vergangenen Jahr wurden dort nur wenige Wasserpest-Pflanzen entdeckt.

2019 erhielt die Badestelle am Seaside Beach am Baldeneysee die Einstufung "gut" des NRW-Umweltministeriums. Im Sommer 2020 gelten dort neue Hygiene- und Abstandsregeln. Maximal 1.500 Besucher dürfen sich am Seaside Beach aufhalten, an den Zugängen zur Bar und den Toiletten muss Abstand gehalten werden. Zusammenkünfte mit bis zu zehn Menschen sind erlaubt.