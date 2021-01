Hinterhältige Betrugsmasche

Falsche Baustellenmitarbeiter beklauen Seniorin

14.01.2021, 14:26 Uhr | t-online

Falsche Bauarbeiter haben in Essen eine Seniorin beklaut. Sie entwendeten zahlreiche Wertgegenstände aus der Wohnung – Zutritt verschafften sie sich mit einer dreisten Masche.

In Essen haben sich Männer als vermeintliche Bauarbeiter ausgegeben und eine Seniorin beklaut. Am 12. Januar hatten die Täter an der Tür der 88-Jährigen in der Niehbuhrstraße geklingelt. Sie gaben an, die Wasserleitungen der Anwohner prüfen zu müssen, wie die Polizei berichtete. Weil ein Bagger auf einer nahegelegenen Baustelle die Wasserleitung getroffen habe, sei dies unverzichtbar.

Einer der Täter soll laut der polizeilichen Pressemitteilung darum gebeten haben, dass die Seniorin die Hähne im Badezimmer aufdrehe, während er sich um die Leitungen in der Küche kümmere. Gemeinsam mit seinem Komplizen durchsuchte er in der Zeit die Wohnung der Seniorin. Sie entwendeten eine Geldkassette sowie Papiere und Debitkarten. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den beiden Männern. Einer der beiden soll etwa 1,78 Meter groß gewesen sein und ein kariertes Hemd getragen haben.