Überwiegend Corona-konform

Essener Fans feiern Sieg im Pokal

03.02.2021, 08:01 Uhr

Das Team von Rot-Weiss Essen nach dem Achtelfinalsieg im Pokal: Ihre Fans feierten danach in Essen – überwiegend Corona-konform. (Quelle: Uwe Kraft/imago images)

Ausnahmesituation in Essen: Die Fans von RWE hielt es nach dem Sensationssieg im DFB-Pokal nicht mehr zu Hause. Sie feierten mit einem Autokorso – und hielten sich dabei weitgehend an die Corona-Regeln.

Die Fans von Regionalligist Rot-Weiss Essen haben am Dienstagabend ausgelassen den Sieg im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bundesligist Bayer Leverkusen gefeiert. Die meisten Fans hielten sich dabei an die Corona-Regeln und feierten mit Abstand. Nach dem 2:1 drehten die Feiernden mit einem Autokorso Runden um das Stadion.

Polizei und Ordnungsamt waren auf die Party vorbereitet, schreibt die "WAZ". Der Bereich rund ums Stadion war abgesperrt. Auch in der Innenstadt gab es einen Autokorso nahe des Limbecker Platzes. Eine kleine Versammlung wurde hier von Polizei und Ordnungsamt aufgelöst, heißt es weiter.

An der Hafenstraße wurde ein Feuerwerk gezündet. Die Straße musste zur Abreise der Mannschaft gesperrt werden, berichtet der WDR. Insgesamt seien die Feiern demnach ruhig verlaufen, lediglich einige Fans in der Nähe des Berliner Platzes hielten sich nicht an die Maskenpflicht oder Abstandsregeln.