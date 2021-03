Aus Wagen geschleudert

Lastwagenfahrer stirbt bei Unfall auf A3

27.03.2021, 17:04 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt auf der Straße mit Blaulicht entlang (Symbolbild): In Mülheim ist ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Quelle: Lukas Schulze/dpa)

Auf der A3 ist es zu zwei Unfällen an der selben Stelle gekommen. Bei einem starb ein Lkw-Fahrer, bei einem anderen wurde ein 35-Jähriger verletzt.

Auf der Autobahn 3 bei Mülheim ist am Samstag bei einem Unfall ein Lastwagenfahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert worden und gestorben. Kurz darauf sei an derselben Stelle bei einem zweiten Unfall ein 35 Jahre alter Autofahrer verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Lastwagenfahrer am Morgen in Fahrtrichtung Köln mit seinem Fahrzeug von der Spur ab. Der Lastwagen schleuderte dabei über einen Erdwall und überschlug sich. Der Mann sei noch nicht identifiziert worden, teilte die Polizei weiter mit. Warum er die Kontrolle über den Laster verlor, war zunächst ebenfalls nicht bekannt.

Kurz darauf sei es zu einem weiteren Unfall gekommen, als eine 22 Jahre alte Autofahrerin beim Spurwechsel das Auto eines 35-Jährigen übersah. Der 35-Jährige habe stark abgebremst, sei ins Schleudern geraten und ebenfalls gegen den Erdwall geprallt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.