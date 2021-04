"Stumpfe und scharfe Gewalt"

46-Jähriger bei Streit getötet – Tatverdächtiger festgenommen

16.04.2021, 12:24 Uhr | dpa

Ein Mann in Handschellen (Symbolbild): Nachdem in Essen ein 46-Jähriger getötet wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. (Quelle: Rene Traut/imago images)

Polizeieinsatz in Essen: Ein 46-jähriger Mann ist bei einem Streit getötet worden. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei festgenommen werden.

Bei einer Attacke in Essen ist am Mittwochabend ein 46-Jähriger tödlich verletzt worden. Beamte fanden ihn auf einem Parkplatz der Straße Holthauser Tal im Stadtteil Überruhr. Er starb wenig später in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Zuvor hatten Zeugen am Mittwochabend einen Streit beobachtet und den Notruf gewählt.

Eine Obduktion ergab, dass das Opfer eine Vielzahl an Verletzungen aufwies. Diese seien laut Polizei durch "stumpfe und scharfe Gewalt entstanden".

Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter blieb zunächst erfolglos. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Am Donnerstagabend konnten die Beamten dann einen Tatverdächtigen festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 46-jährigen Deutschen mit Migrationshintergrund. Offenbar stammen er und das Opfer aus dem gleichen Ort in Nordmazedonien, wie die Polizei schreibt. Bei dem Streit könnte es sich um Geld gehandelt haben.