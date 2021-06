Polizei sucht Zeugen

Mann will Tankestelle überfallen – und flüchtet

14.06.2021, 10:16 Uhr | t-online

Eine Tankstelle in der Nacht (Symbolbild): In Essen hat ein Unbekannter eine Angestellte mit einer Stichwaffe bedroht. (Quelle: Gutschalk/imago images)

In Essen hat ein Mann die Angestellte einer Tankstelle mit einer Stichwaffe bedroht und Bargeld gefordert. Der Überfall scheiterte.

In der Nacht auf Montag hat ein Unbekannter in Essen-Bergeborbeck eine Tankstelle überfallen. Seither ist der Mann auf der Flucht. Gegen 0.40 Uhr betrat er das Geschäft an der Bottroper Straße.

Die 56-jährige Angestellte bedrohte er mit einer langen Hieb- oder Stichwaffe. Er forderte Bargeld. Vermutlich weil er eine vorbeifahrende Polizeistreife bemerkte, ließ der Mann von der Frau ab. Er flüchtete ohne Beute in die Cathostraße. Eine Fahndung blieb laut Polizei zunächst erfolglos.

Der Mann war Mitte 20 und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Außerdem soll er eine korpulente Statur haben. Er trug eine braune Schirmmütze, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine kurze graue Hose und eine FFP-Maske. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen.