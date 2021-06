Wer hat Chayenne gesehen?

Polizei sucht achtjähriges Mädchen

24.06.2021, 15:29 Uhr | t-online

Am Morgen machte sie sich auf dem Weg zur Schule – doch dort kam sie nicht an. Die achtjährige Chayenne D. wird in Essen vermisst.

In Essen sucht die Polizei nach der achtjährigen Chayenne D.. Sie hatte sich am Morgen auf dem Weg zu ihrer Schule im Stadtteil Borbeck gemacht – dort kam sie allerdings nicht an. Zuletzt wurde sie am Bahnhof in Borbeck gesehen. Dort könnte sie nach Angaben der Polizei in eine Straßenbahn eingestiegen sein.

Zuletzt wurde sie am Bahnhof Borbeck gesehen: Die Polizei bittet um Hinweise. (Quelle: Polizei Essen)



Das achtjährige Mädchen soll mit einer hellrosa/pinken Jeansjacke, einer dunkelblauen Jeans und weißen Adidas Schuhen bekleidet sein. Außerdem soll sie einen lilafarbenen Schulrucksack mit aufgedruckten Einhörnern tragen.

Die Polizei bittet um Hinweise über den Notruf 110.