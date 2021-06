Essen

Unbekannte fesseln und rauben 58-Jährigen in seinem Haus aus

27.06.2021, 16:51 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein 58 Jahre alter Essener ist am Samstagabend in seinem Haus ausgeraubt worden. Er hatte zwei Frauen zu einem Beratungsgespräch empfangen. Während er mit ihnen zusammensaß, wurde er von hinten von zwei Männern attackiert, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Täter fesselten den Mann, anschließend durchsuchten sie gemeinsam mit den beiden Frauen das Haus. Das unbekannte Quartett flüchtete schließlich. Der 58-Jährige konnte sich selbst befreien. Er wurde leicht verletzt. Nähere Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit.