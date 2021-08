Essen

Temperaturanstieg in NRW: Bis 29 Grad im Rheinland erwartet

12.08.2021, 08:24 Uhr | dpa

In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen zunächst weiter. Vielerorts werden am Donnerstag 25 bis 27 Grad erreicht, im Rheinland sind bis zu 29 Grad möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Essen mit. Dazu werde es überwiegend sonnig.

Der Freitag beginnt nach Angaben der DWD-Meteorologen heiter, später verdichten sich die Wolken. Dabei bleibt es aber trocken. Die Temperaturen erreichen im Tagesverlauf 25 Grad im Nordwesten und 29 Grad im Südosten. Ein leichter Temperaturrückgang wird laut DWD-Prognose für Samstag erwartet: Dann liegen die Höchstwerte zwischen 23 Grad im Münsterland und 26 Grad in der Kölner Bucht. Bei teils dichten Wolken im Nordwesten des Landes bleibt es trocken.