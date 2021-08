Entschärfung am Mittwoch

Weltkriegsbombe gefunden – Stadion im Evakuierungsbereich

18.08.2021, 13:41 Uhr | t-online

Eine Weltkriegsbombe (Archivbild): In Essen ist in der Nähe des Stadions ein Blindgänger gefunden worden. (Quelle: Rene Traut/imago images)

Blindgänger im Norden von Essen: Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss noch im Laufe des Tages entschärft werden.

In Essen-Bergeborbeck ist am Mittwochmorgen eine britische Zehn-Zentner-Bombe gefunden worden. Nach Angaben der Stadt wurde der Blindgänger bei Sondierungsarbeiten an der Lüscherhofstraße 71-73 entdeckt. Die Entschärfung soll noch im Laufe des Tages erfolgen.

500 Meter rund um den Fundort werden die Wohnhäuser evakuiert. "Das betrifft lediglich sechs Personen", so eine Sprecherin auf Anfrage von t-online. In einem weiteren Radius von bis zu 1.000 Metern sollten sich die Bürgerinnen und Bürger während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt sind. Davon betroffen seien 2.790 Personen.



Der Evakuierungsradius: Die Bombe soll noch am Mittwoch entschärft werden. (Quelle: Stadt Essen)



Es gehe jetzt hauptsächlich darum, die Gewerbegebiete im inneren Kreis zu sichern. "Es steht noch nicht genau fest, wann wir entschärfen", so die Sprecherin. Ein erster Evakuierungsdurchgang des Ordnungsamtes laufe bereits.

Im äußeren Kreis befinden sich auch fünf Kitas und eine Grundschule. Ob Eltern ihre Kinder vorzeitig abholen müssen, erfahren die Betroffenen über die jeweiligen Einrichtungsleitungen.

Behinderungen im ÖPNV



Auch das Stadion des Rot-Weiß Essen muss den ganzen Tag geschlossen bleiben, das betrifft sowohl den Fanshop, als auch die Geschäftsstelle.

Außerdem ist laut Stadt mit Behinderungen auf den Straßen und im ÖPNV zu rechnen. Von den Straßensperrungen sind die Linien 170, 166, 196 und SB16 betroffen. Einige Haltestellen entfallen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Eine Versorgungsstelle für die zu evakuierenden Personen ist eingerichtet, heißt es. Diese befindet sich bei der Feuerwache 3 an der Ostuferstraße 16. Die Stadt hat ein Bürgertelefon unter 0201/123-8888 eingerichtet.