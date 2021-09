Schwerer Unfall auf Autobahnzubringer

Seat-Fahrer wendet – zwei Biker in Lebensgefahr

09.09.2021, 11:04 Uhr

Unfall auf einem Zubringer zur A52: Bei einem Wendemanöver übersah ein Autofahrer zwei Motorräder und erwischte die beiden jungen Männer voll. Beide kämpfen jetzt in Krankenhäusern um ihr Leben.

Auf einem Zubringer zur Autobahn 52 in Richtung Essen ist es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall gekommen – das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach bemerkte ein 26-Jähriger Autofahrer gegen 18.30 Uhr auf der L608 in Marl, dass er in die falsche Richtung unterwegs war.

Der Seat-Fahrer wollte wenden, fuhr dazu auf eine Abbiegespur – und übersah dabei zwei Motorradfahrer, die in die gleiche Richtung fuhren. Die Motorräder der 21 und 24 Jahre alten Männer wurden durch den heftigen Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn geschleudert.



Laut übereinstimmenden Medienberichten verletzten sich die beiden Unfallopfer lebensgefährlich. Einer der Männer wurde der Polizei zufolge mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht, der andere kam per Rettungswagen in die Klinik.