Mordkommission ermittelt

Frau in Essen getötet – Tatverdächtiger festgenommen

11.10.2021, 09:12 Uhr | t-online

Am Tatort wurden Spuren gesichert: In Essen ist eine junge Frau getötet worden. (Quelle: WTVnews)

Die Mordkommission in Essen ermittelt: Eine 25-Jährige ist in einer Wohnung getötet worden. Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar.

Im Essener Südostviertel ist am Sonntagabend eine 25-Jährige getötet worden. Wie die Polizei auf Nachfrage von t-online mitteilt, habe man einen männlichen Tatverdächtigen festgenommen. Auch er soll Mitte 20 sein. Die Tat ereignete sich in der Steinmetzstraße.

Weitere Angaben zum Tathergang, zu den Hintergründen oder zu der Beziehung zwischen Täter und Opfer konnte die Polizei noch nicht nennen. "Es stehen noch weitere Untersuchungen aus", so ein Sprecher. Am Montag soll die Leiche der Frau obduziert werden. Die Ermittlungen dauern an.