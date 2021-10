Evakuierung gestartet

840-Kilo-Luftmine in Essen gefunden – 11.000 Menschen betroffen

13.10.2021, 09:59 Uhr | t-online, nhe

Eine Luftmine (Archivbild): In Essen müssen 11.000 Menschen ihre Häuser für die Evakuierung verlassen. (Quelle: Reuters)

Es ist die erste britische Luftmine, die in jüngerer Vergangenheit in Essen entschärft wird. Wegen der 840 Kilogramm Sprengstoff ist eine große Evakuierung im Essener Stadtteil Stoppenberg notwendig.

In Essen-Stoppenberg ist am Dienstag ein Blindgänger gefunden worden. Die britische Luftmine soll am Mittwoch entschärft werden. Die Evakuierung startet ab 8.30 Uhr, betroffen sind insgesamt 11.000 Menschen.



Der Blindgänger mit drei Aufschlagzündern enthält besonders viel Sprengstoff – rund 840 Kilogramm. Dadurch vergrößert sich der Radius im Vergleich zu anderen Blindgänger-Funden erheblich, heißt es seitens der Stadt. Es handelt sich um die erste Luftmine, die in jüngerer Vergangenheit in Essen entschärft wird.

Britische Luftmine in Essen gefunden: Evakuierung am Mittwoch

Die Mine liegt an der Straße Kapitelacker in Höhe der Hausnummer 26. Der Radius rund um den Fundort, der komplett geräumt werden muss, beträgt einen Kilometer. 11.000 Personen müssen ihre Wohnungen räumen.



Der Lageplan der Evakuierung: Der Radius erstreckt sich im zweiten Kreis auf zwei Kilometer.. (Quelle: Feuerwehr Essen)



In einem Umkreis von weiteren 1.000 Metern dürfen die Menschen sich nicht im Freien aufhalten und sollen Gebäudeteile aufsuchen, die der Bombe abgewandt liegen. Das betrifft zusätzlich 27.000 Anwohner.

Behinderungen im ÖPNV – sieben Kitas dicht

Die Stadt hat Betreuungsstellen für die Betroffenen eingerichtet. Diese befinden sich in der Gustav-Heinemann-Gesamtschule (Schonnebeckhöfe 64) und in der Weststadthalle (Thea-Leymann-Straße 23).



Bereits seit 8.30 Uhr werden acht Alten-, Pflege und Behinderteneinrichtungen rund um den Fundort im Stadtteil Stoppenberg geräumt. Zwei Stunden später beginnt dann die Evakuierung der übrigen Wohnungen und Häuser. Sieben Kitas liegen im Evakuierungsbereich und müssen geschlossen werden.

Außerdem ist mit Behinderungen im Straßenverkehr und ÖPNV zu rechnen. Die Verwaltung bittet die Bürger, den Bereich rund um die Straße Kapitelacker weiträumig zu umfahren. Das Bürgertelefon zur Entschärfung unter 0201 123-8888 erreichbar.