Essen

Viele Wolken, wenig Sonne in Nordrhein-Westfalen

14.10.2021, 07:57 Uhr | dpa

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica an einem wolkenverhangenen und regnerischen Tag. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Am Donnerstag ist der Himmel in Nordrhein-Westfalen überwiegend bewölkt - die Sonne zeigt sich kaum. Vor allem im Bergland fällt dazu Regen, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag (DWD) mitteilte. Nur vereinzelt könne es im Laufe des Tages etwas auflockern. Aus Westen wehe schwacher bis mäßiger Wind - bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad. In der Nacht zum Freitag rutschen die Temperaturen auf 10 bis 7 Grad, im höheren Bergland auf 4 Grad.

Auch am Freitag bleibt die dichte Wolkendecke dem Wetterdienst zufolge zunächst bestehen. Am Vormittag kommt demnach von Norden Regen auf, der gegen Nachmittag aber wieder abklingt. Anschließend lockert es teilweise auf - bei Höchsttemperaturen zwischen 13 und 15 Grad. Dazu weht frischer Wind aus dem Südwesten, in Höhenlagen sind starke Böen möglich. Der Wind soll nach Angaben des DWD zum Abend hin weniger werden.