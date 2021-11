Polizeieinsatz in Essen

"Bedrohungslage" in Haus – Täter festgenommen

17.11.2021, 17:16 Uhr | dpa, t-online, nhe

Ein Polizist in Spezialausrüstung steht vor Streifenwagen in Essen: Im Stadtteil Altendorf kam es am Mittwoch zu einer nicht näher spezifizierten "Bedrohungslage" in einem Haus. (Quelle: Gayk/dpa)

In Essen lief ein Großeinsatz der Polizei. Sie rückte wegen einer "Bedrohungslage" in einem Wohngebäude aus. Ein Täter wurde festgenommen.

Wegen einer "Bedrohungslage" in einem Wohngebäude lief in Essen laut Polizei am Mittwochmittag ein großer Einsatz im Stadtteil Altendorf. Das bestätigte ein Sprecher t-online.de. Man sei "mit vielen Einsatzkräften vor Ort" gewesen. Rund um den Ehrenzeller Platz kam es zu Verkehrsbehinderungen, es waren allerdings keine Hauptstraßen betroffen.

Polizisten haben eine Straße in Essen abgesperrt: Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts bekannt. (Quelle: Gayk/dpa)



Menschen sollten den Bereich meiden. Nach Polizeiangaben flüchtete eine Frau gegen 11.15 Uhr aus dem Haus an der Haskenstraße. Sie rief die Polizei und gab an, dass ihr Sohn ihrem Mann in der gemeinsamen Wohnung etwas antun wolle. Neben der Polizei kamen daraufhin auch Spezialeinsatzkräfte an den Tatort.



In der Wohnung konnte der 33-jährige Mann festgenommen werden. Der unverletzte Vater hielt sich ebenfalls in der Wohnung auf. Gegen 14.15 Uhr gab die Polizei schließlich Entwarnung. "Wir haben den Täter festgenommen", heißt es auf Twitter. Die Ermittlungen dauern an.