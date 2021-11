Essen

Dauerregen in NRW: Schnee und Sturmböen im Bergland

30.11.2021, 08:38 Uhr | dpa

Ungemütliches Wetter mit einem Mix aus Regen und starken Böen zieht über Nordrhein-Westfalen. Am Dienstagmorgen fällt im Bergland kräftiger Schnee, der gegen Mittag in Dauerregen übergeht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Rest des Landes bleibe es im Tagesverlauf bedeckt mit länger anhaltendem Regen, der am Abend nachlasse. Es weht starker Wind, im Bergland sollen sogar Sturmböen auftreten. Die Temperaturen erreichen maximal 4 bis 7 Grad. In der Nacht halte der Regen weiter an.

Am Mittwoch bleibt es laut DWD ebenfalls bedeckt mit Schauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. Im Südwesten treten demnach stürmische Böen auf, die am Nachmittag nachlassen.