Autos im Wert von 500.000 Euro

Vier Sportwagen gestohlen – Polizei sucht Porsche-Bande

30.11.2021, 18:58 Uhr | t-online, nhe

Diese Diebe haben es auf teure Sportwagen abgesehen: Die Polizei in Essen hat mehrfach Diebstähle von Pkw der Marke Porsche registriert. Nun bittet sie die Bevölkerung um Hilfe.

In Essen sind in den vergangenen vier Wochen insgesamt vier Porsche Sportwagen im Gesamtwert von über 500.000 Euro gestohlen worden.

Den ersten Diebstahl verzeichneten die Beamten in der Nacht auf den 1. November. Dort stahlen die Diebe in Rüttenscheid einen weißen Porsche 911 GT3. Einen Tag später schlugen sie in Bredeney zu. Dieses Mal verschwand ein roter Porsche 911 Targa 4S.

Porsche in Essen gestohlen: Polizei sucht Hinweise



Nach einigen Tagen Pause klauten die Unbekannten in der Nacht auf den 11. November in Rüttenscheid einen schwarzen Porsche 911 Turbo. In der Nacht auf den 25. November erwischte es einen blauen Porsche 911 Targa 4S in Bredeney.



Der Porsche GT3 stand zum Tatzeitpunkt an einer Straße geparkt, die anderen drei Pkw wurden aus Tiefgaragen entwendet.



Alle Tatorte liegen in der Nähe der A52-Anschlussstellen Essen-Haarzopf und Essen-Rüttenscheid. Einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen kann die Polizei nicht ausschließen. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen.

Insbesondere im Falle des gestohlenen blauen Targa 4S (Foto) bittet die Polizei um Hinweise. Diese nimmt sie unter 0201/829-0 entgegen.