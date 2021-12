Essen

Trockener Wochenstart in NRW: Temperaturen sinken

20.12.2021, 07:41 Uhr | dpa

Nebel, Sonne und zunehmend frostige Temperaturen bestimmen in der ersten Wochenhälfte das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Montagvormittag ist es vor allem in der Nordosthälfte des Landes noch neblig und leicht bewölkt, im Südwesten sind die Wolken meist dichter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Später lockert der Himmel von Nordosten her auf, zum Nachmittag wird es verbreitet sonnig. Die Höchstwerten liegen im Rheinland zwischen 5 und 7 Grad, in Ostwestfalen zwischen 2 und 4 Grad.

In der Nacht zu Dienstag ist laut DWD-Prognose vor allem im Norden mit Nebel zu rechnen. Die Temperaturen fallen auf -3 bis -5 Grad, im Bergland auf -8 Grad. Auf den Straßen kann es glatt werden. Auch am Dienstagmorgen ist es im Norden noch teils neblig, später klart der Himmel auf. Die Temperaturen erreichen maximal 1 bis 3 Grad, im Bergland wird leichter Dauerfrost erwartet.

Ähnliche Temperaturen erwarten die DWD-Meteorologen auch für Mittwoch. Bei heiterem bis wolkigem Himmel bleibt es trocken.