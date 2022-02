Ab Mittwochabend

DWD warnt vor Orkanböen in Nordrhein-Westfalen

15.02.2022, 13:15 Uhr | dpa, t-online

Eine Frau mit Regenschirm (Archivbild): In Nordrhein-Westfalen wird es stürmisch. (Quelle: rheinmainfoto)

Nach dem Sonnenschein verschlechtert sich das Wetter in den kommenden Tagen: Für NRW hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen ungemütlich. Neben Regen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturm ab Mittwochabend.



Insbesondere im Verlauf des Donnerstagvormittag soll es im Tiefland aus dem Westen schwere Sturmböen bis orkanartige Böen geben, im Bergland sind auch Orkanböen möglich. Wie der DWD außerdem mitteilt, droht nach einer vorübergehenden Windabschwächung ab Donnerstagabend zum Wochenende eine erneute Sturm- oder Orkanlage.

Wetter in NRW: Ab Mittwoch wird es stürmisch

Dabei begann der Dienstag zunächst wechselhaft bewölkt und vor allem östlich des Rheins mit kurzen Schauern. Im weiteren Tagesverlauf sollen sich die Wolken verdichten. Am Abend sei mit Regen vom Münsterland und Niederrhein bis zur Eifel zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und elf Grad.

In der Nacht zu Mittwoch soll es ostwärts teils kräftig regnen. Im Hochsauerland falle anfangs Schneeregen, der rasch in Regen übergehe. Die Tiefstwerte liegen zwischen acht bis vier Grad. Am Mittwoch bleibt es laut DWD überwiegend bedeckt mit schauerartigem Regen, der nur vorübergehend nachlässt. Ein Südwestwind bringe zudem starke bis stürmische Böen ins Land. Die Temperaturen werden sehr mild bei Höchstwerten zwischen zehn bis fünfzehn Grad.