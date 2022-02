Vier Verletzte bei Feuer

Kinder springen aus brennendem Haus

22.02.2022, 09:42 Uhr | dpa

Die Feuerwehr am Einsatzort: Eine Frau musste von den Einsatzkräften aus ihrer Wohnung gerettet werden. (Quelle: Justin Brosch)

Dramatische Rettung bei einem Feuer im Ruhrgebiet: Zwei Kinder mussten mit einem Sprung aus dem ersten Stock vor den Rauchgasen fliehen – ein Mann konnte sie jedoch auffangen.

Nach einem Wohnungsbrand in Oberhausen sind am späten Montagabend vier Menschen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, darunter zwei Kinder. Das teilte die Polizei mit.

Der Inhaber der brennenden Wohnung hatte sich demnach selbst retten können. Die beiden Kinder hatten aus der benachbarten Wohnung auf sich aufmerksam gemacht.



Brand in NRW: Haus nicht mehr bewohnbar

Ein Mann kletterte daraufhin auf eine Telefonzelle und rettete die Kinder, die ihm aus dem ersten Stock in die Arme sprangen. Eine weitere Bewohnerin des Hauses war in ihrer Wohnung gefangen – dichter Rauch im Treppenhaus versperrte ihr laut Feuerwehr den Fluchtweg.



Mit einer Drehleiter brachte sie die eintreffende Feuerwehr aus ihrer Wohnung heraus. Nach etwa zwei Stunden sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar.