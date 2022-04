Tödlicher Unfall auf Mallorca

Verunglückter Deutscher ist Leichtathletik-Star

02.04.2022, 08:20 Uhr | t-online, nhe

Am Dienstag ist auf Mallorca ein Bottroper an einer Höhle tödlich verunglückt. Er stieg trotz Hinweisschildern eine Treppe hinab und wurde von einer Welle erfasst. Nun steht fest: Bei dem Opfer handelt sich um einen bekannten Sportler.

Der bei einem Unfall auf Mallorca verstorbene Deutsche ist der aus dem Ruhrgebiet stammende Leichtathlet Alexander Lubina. Das bestätigte sein Verein, der TV Wattenscheid 01, am Donnerstag in den sozialen Medien. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

"Der TV Wattenscheid 01 Leichtathletik e.V. ist mit den Gedanken bei den Angehörigen von Alexander Lubina und wünscht den Hinterbliebenen in dieser schweren Zeit vor allem Stärke", heißt es auf Facebook. Lubina nahm für den Verein im Jahr 2002 an den Leichtathletik-Europameisterschaften über die 10.000 Meter teil. "Daneben gewann Alexander Lubina insgesamt elf Deutsche Meistertitel, sowie unzählige Medaillen", heißt es weiter. Im Jahr 2008 beendete er seine Leistungssport-Karriere.

Mallorca: Körper wurde ins Meer gespült

Er verunglückte bereits am Dienstag. Trotz Sturmwarnungen und hohen Wellen war der Bottroper nachmittags eine Treppe an einer Klippe in Cala Serena hinabgestiegen, um zu einer Höhle zu gelangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch ein Hinweisschild wies darauf hin, die vom Meer ausgewaschene Höhle bei schlechtem Wetter auf keinen Fall zu betreten.

Eine Welle erfasste ihn und schleuderte ihn gegen die Felsen. Taucher der Polizei konnten seine Leiche erst am Abend bergen. Bereits 2013 verunglückte ein 30-Jähriger in der Höhle. Die Leiche wurde nie gefunden.

Wie die "Bild" berichtet, betreute Lubina auf Mallorca im Vorfeld des Unglücks ein Trainingscamp für Läufer.