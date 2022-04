Hubschrauber im Einsatz

VW Polo rast Polizei davon – von Bochum bis nach Essen

11.04.2022, 10:53 Uhr | t-online

Verfolgungsjagd in der Nacht: Aus bislang unbekannten Gründen sind drei junge Personen vor der Polizei geflüchtet. In einer Sackgasse war Schluss – doch zwei Männer rannten zunächst zu Fuß davon.

In der Nacht zu Montag sind drei junge Männer mit einem VW Polo vor der Polizei durch Nordrhein-Westfalen geflüchtet. Nach ersten Informationen wollte die Polizei sie gegen 3.15 Uhr im Bereich des Wattenscheider Hellwegs Ecke Berliner Straße im Bochumer Stadtteil Wattenscheid kontrollieren. Darauf reagierte der Fahrer des VW Polo nicht – und raste davon, bis nach Essen.

Das Auto, in dem zwei weitere Insassen saßen, wurde von mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verfolgt. In einer Sackgasse in Essen-Freisenbruch stoppte der Pkw. Ein Mann konnte sofort festgenommen werden, die anderen Insassen flüchteten in einen Wald. Mit Unterstützung von Hubschrauber und Polizeihunden konnten sie jedoch aufgespürt werden. Anschließend wurden sie festgenommen.

Der Grund für die Flucht ist noch unklar. Laut eines Reporters besteht der Verdacht, dass der Fahrer ohne Führerschein unterwegs war. Außerdem sollen die Kennzeichen des Pkw als gestohlen gemeldet sein. Wie die "WAZ" unter Berufung auf die Polizei berichtet, wurden weder Waffen noch Drogen gefunden.