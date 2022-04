Entschärfung am Donnerstag

Weltkriegsbombe in Essen-Bochold gefunden

13.04.2022, 16:14 Uhr | t-online

Bei Bauarbeiten ist in Essen eine britische Weltkriegsbombe ausgegraben worden. Der Blindgänger muss entschärft werden, allerdings erst am Donnerstag.

In Essen-Bochold ist am Mittwoch ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Er liegt an der Erdwegstraße in Höhe der Hausnummer 26. Laut Stadt handelt es sich dabei um eine britische Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder. Sie wird erst am Donnerstag entschärft, weil die Evakuierung eine längere Vorlaufzeit benötigt.

Die ersten Evakuierungsdurchgänge starten um 8.30 Uhr. Alle Gebäude im Umkreis von 500 Metern rund um die Bombenfundstelle werden bis zum Ende der Entschärfung evakuiert. Wie viele Personen betroffen sind, ist noch unklar. Im Umkreis von 500 bis 1.000 Metern sollen sich Anwohner nur in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt sind.

Der Evakuierungsradius: In Essen-Bochold ist eine britische Weltkriegsbombe entdeckt worden. (Quelle: Stadt Essen)



Es werden Notfallstellen für die Personen eingerichtet, die von der Evakuierung betroffen sind. Außerdem hat die Stadt eine Hotline unter der Nummer 0201 123-8888 eingerichtet. Erreichbar ist sie am Donnerstag ab 8 Uhr.

Die Stadt rechnet mit Einschränkungen im ÖPNV. Innerhalb des Kreises liegt unter anderem der S-Bahnhof Bergeborbeck. Zudem wird es laut Stadt Behinderungen auf den Straßen geben. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.