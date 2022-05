Wer weniger als drei Euro f├╝r eine Currywurst auf den Tresen legen muss, der kommt in Essen schon g├╝nstig davon. "Bei uns kostet die Currywurst 3,20 Euro", sagt Aris Ioannou vom "Br├╝ckengrill" in Essen Werden. Man habe den Preis zuletzt erh├Âhen m├╝ssen ÔÇô von 2,90 Euro auf 3,20 Euro.

Preise f├╝r ├ľl haben angezogen

"Die Preise f├╝r Sprit sind hoch, wodurch Lieferkosten gestiegen sind. Auch Frittierfett ist viel teurer geworden", sagt der Imbissbudenbesitzer. Zuletzt habe er f├╝r zehn Liter ├ľl schlappe 45 Euro gezahlt. "Jetzt liegt der Preis wieder bei 38 Euro. Die Preise schwanken auch f├╝r uns im Einkauf stark", sagt Ioannou. Wie viel von den 3,20 Euro bei ihm h├Ąngen bleibe, lasse sich deshalb schwer sagen. "Vielleicht ein Drittel", sch├Ątzt der Essener.

Auch beim "Porky Grill" in Essen Kray steht beim Currywurst-Preis keine Zwei mehr vor dem Komma. Der Preis kletterte erst von 2,50 Euro auf 2,90 Euro, nun liegt er bei drei Euro. "Bei der Currywurst merkt man die gestiegenen Kosten nicht so stark wie bei anderen Gerichten, weil man sie auf dem Grill zubereiten kann", sagt Inhaber Mustafa Shahin. Die gestiegenen Lebensmittelpreise m├╝sse man aber insgesamt auf die Kunden umlegen.

Wo liegt die Schmerzensgrenze?

"Die Situation ist schwierig. Wir k├Ânnen die Preise auch nicht zu hoch machen, dann verlieren wir unsere Kunden ganz", sagt Shahin. So sieht es auch Melandis Tarkan in seiner Pommesbude in Essen Haarzopf. "Salat lohnt sich eigentlich gar nicht mehr zu verkaufen", gibt er zu. Fr├╝her kostete die Currywurst bei ihm 2,70 Euro, mittlerweile muss er 3,50 Euro nehmen, um wirtschaftlich zu bleiben. "Lebensmittel waren in Deutschland allerdings schon immer g├╝nstig, da muss man sich nun umgew├Âhnen", sagt er.

Drei Euro oder mehr kostet die Currywurst beispielsweise auch beim "Werdener Imbiss" im gleichnamigen Stadtteil, beim "Frittenwerk" in Essen-Mitte, beim "Artemis Grill" in Kettwig, beim "City Grill Nieding" in Essen Kupferdreh, beim "Kosmos Grill" in Frohnhausen und beim "Jam Jam" im Stadtteil Werden. "Ich glaube, mit drei Euro ist die Schmerzensgrenze noch nicht erreicht. Das kommt aber auch sehr auf die Klientel an", vermutet Andreas Torwain vom "Jam Jam".

Essener Currywurst: Wo der Preis noch unter drei Euro liegt

Theo Gisis vom "Kosmos Grill", wo die Currywurst drei Euro kostet, sagt: "Wir versuchen die Kosten niedrig zu halten, indem wir die So├če selbst herstellen. Wenn die Preise allerdings noch weiter steigen, kann ich mein Gesch├Ąft schlie├čen."