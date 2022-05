Hochtief startet Jahr mit Gewinnsprung

Der Baukonzern Hochtief ist dank einer steigenden Nachfrage mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. Vor allem die Region Asien-Pazifik und die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis, an dem Hochtief rund 20 Prozent hält, laufen nach Angaben des Unternehmens deutlich besser. Während des Lockdowns im Vorjahreszeitraum waren Mautautobahnen viel weniger genutzt worden.

Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um 19,2 Prozent auf 118,2 Millionen Euro gestiegen, teilte das SDax-Unternehmen am Montag in Essen mit. Rechne man den Beitrag aus der Beteiligung an Abertis heraus, sei der operative Nettogewinn um rund 11,1 Prozent gewachsen.