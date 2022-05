Terroralarm: Ermittlungen gegen Schüler gehen weiter

Nach dem Terroralarm in Essen m├╝ssen die Ermittler an diesem Freitag entscheiden, ob der verd├Ąchtige Gymnasiast einem Haftrichter vorgef├╝hrt wird. Er war am Donnerstagmorgen von einem Spezialeinsatzkommando in seinem Kinderzimmer festgenommen worden. Bei der Durchsuchung der Wohnung hatten die Ermittler nicht nur rechtsextremes Material und Waffen gefunden, sondern auch Utensilien f├╝r den Bau von Bomben, darunter Sprengstoffe und 16 Rohrk├Ârper, einige pr├Ąpariert mit Uhren und N├Ągeln.