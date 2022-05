Verband: Kühleres Wasser kein genereller Trend in Bädern

Essen Verband: K├╝hleres Wasser kein genereller Trend in B├Ądern Von dpa 14.05.2022 - 10:01 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein Mann springt vom Sprungturm. (Quelle: Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

In den meisten B├Ądern Nordrhein-Westfalens m├╝ssen die G├Ąste nach Einsch├Ątzung der Deutschen Gesellschaft f├╝r das Badewesen zumindest vorerst nicht mit einem k├╝hleren Wasser als gewohnt rechnen. Wegen der gestiegenen Energiepreise h├Ątten zwar einige B├Ąder in den vergangenen Wochen eine niedrigere Wassertemperatur als bisher ├╝blich in Erw├Ągung gezogen, sagte der Gesch├Ąftsf├╝hrer des Verbandes, Christian Mankel, der Deutschen Presse-Agentur. "Es sind definitiv mehr als nur Einzelf├Ąlle, aber der gro├če Trend ist es noch nicht", erkl├Ąrte er.

Bei einer Temperaturabsenkung von zwei Grad bestehe zwar ein Energiesparpotenzial zwischen zehn und 25 Prozent. Allerdings h├Ątten die Badbetreiber auch viele andere M├Âglichkeiten, um die hohen Energiekosten zu senken. Mankel verwies auf D├Ąmmungen, W├Ąrmepumpen und Solaranlagen, die jetzt schneller genutzt werden sollten. Zudem k├Ânnten Betreiber kurzfristig auf "energieintensive Wellness- und Luxusangebote" verzichten: Stark beheizte Au├čenbecken, Whirlpools oder auch Gro├črutschen seien besonders gro├če "Energiefresser".

Trotz der m├Âglichen Alternativen geht die Gesellschaft f├╝r das Badewesen davon aus, dass in den n├Ąchsten Wochen noch weitere B├Ąder ihre Wassertemperatur herabsetzen k├Ânnten. Bisher habe man die Ma├čnahme h├Ąufiger in Hallenb├Ądern beobachtet. "Manche sehen das als politisch-symbolisches Zeichen", schilderte Mankel. "Und manche sehen das als Kostenfaktor, um sich in der Finanzplanung ein bisschen abzusichern, damit die n├Ąchste Abrechnung nicht vollends explodiert."