Erfolgreicher Saisonauftakt für Deutschland-Achter

Der neuformierte Deutschland-Achter ist erfolgreich in die internationale Ruder-Saison gestartet. Im Finale der 102. H├╝gelregatta auf dem Essener Baldeneysee verwies die Crew um Schlagmann Mattes Sch├Ânherr (Potsdam) die Konkurrenz aus Frankreich und Polen in souver├Ąner Manier auf den zweiten und dritten Platz. Der gute Auftakt l├Ąsst hoffen, dass der auf insgesamt sechs Positionen umbesetzte Olympiazweite von Tokio nicht an Schlagkraft verloren hat. "Das macht Mut. Aber wir haben noch einen Weg vor uns", kommentierte Sch├Ânherr.

Bei sommerlichen Wetterbedingungen ├╝bernahm das DRV-Paradeboot von Beginn an die F├╝hrung und war schon bei der 1000-Meter-Marke auf Siegkurs. Im Ziel betrug der Vorsprung zwei Bootsl├Ąngen. Sch├Ânherr ist guter Dinge, dass die neue Crew an alte Achter-Erfolge ankn├╝pfen kann: "Weil wir ein junges Team sind, ist das eine gro├če Aufgabe. Gerade wenn man das Niveau halten will, was andere vorgelegt haben." Bis zum ersten Weltcup in Posen (17. bis 19. Juni) k├Ânnte es noch weitere Umbesetzungen geben. Nach dem Karriereende zahlreicher erfolgreicher Athleten war ein gro├čer Umbruch n├Âtig.

Oliver Zeidler, Einer-Weltmeister von 2019, ging in dem f├╝r ihn ungewohnten Doppelzweier an den Start. Das konnte als Freundschaftsdienst des Ingolst├Ądters f├╝r seinen Trainingspartner Hannes Ocik gewertet werden. Der einstige Achter-Schlagmann aus Schwerin tut sich mit dem Umstieg in den Skull-Bereich bisher schwer und war nach seinem durchwachsenen Einer-Auftritt bei den deutschen Meisterschaften Mitte April in Krefeld nicht zur Mannschaftsbildung eingeladen worden.