Essen: Einsatz im Zusammenhang mit möglichen Anschlagsplänen

Der 16-jährige Hauptverdächtige soll für Freitag, den 13. Mai, Anschläge auf das Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck und die Realschule am Schloss Borbeck geplant gehabt haben. Nach einem Hinweis aus dem sozialen Umfeld des Jugendlichen war am vergangenen Donnerstag die Wohnung, in der der Verdächtige wohnte, durchsucht worden.