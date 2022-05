Zoll entdeckt 78 Singvögel in Essener Gartenlaube

In einer Essener Gartenlaube haben Zöllner 78 Singvögel entdeckt, von denen fast die HĂ€lfte nicht mehr lebte. Die Beamten seien bei einer erneuten Kontrolle auf die Tiere gestoßen, teilte der Zoll am Montag mit. Ein 57-jĂ€hriger Essener war demnach bereits im vergangenen Sommer in den Fokus der Behörden gerĂŒckt.

41 lebende und 34 tote Stieglitze sowie einen BluthĂ€nfling und zwei Ammern seien am vergangenen Donnerstag in der Gartenlaube entdeckt worden. Die meisten der lebenden Vögel kamen laut Zoll zur Pflege in eine Vogelstation. Vier ĂŒberlebensfĂ€hige Tiere hĂ€tten sofort in die Freiheit entlassen werden können.