Unbeständiges Wetter am Wochenende in NRW erwartet

UnbestÀndiges Wetter am Wochenende in NRW erwartet

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Wochenende verbreitet wechselhaftes Wetter. "Es wird immer wieder mal NiederschlÀge geben, aber auch trockene Abschnitte", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag in Essen.