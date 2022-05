Grüne stimmen Koalitionsgesprächen mit CDU zu

Zwei Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen will die Landeschefin der GrĂŒnen, Mona Neubaur, eine Koalition mit der CDU schmieden und holte sich dafĂŒr die Zustimmung ihrer Partei. Der Parteirat der GrĂŒnen stimmte am Sonntag bei einer Sitzung in Essen mit Enthaltungen aber ohne Gegenstimmen fĂŒr Koalitionsverhandlungen mit der Partei von MinisterprĂ€sident Hendrik WĂŒst. "Das stĂ€rkt uns fĂŒr die nĂ€chsten Wochen von intensiven Verhandlungen, wo wir im Detail den Zukunftsplan fĂŒr NRW weiter gestalten wollen, natĂŒrlich den RĂŒcken", sagte Neubaur.