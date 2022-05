In Gelsenkirchen hat die Polizei einen Mann mit einer Machete aus dem Rhein-Herne-Kanal gefischt. Am Montagabend gegen 21.30 Uhr meldete ein Autofahrer einen Mann, der mit einer Machete in der Hand versucht habe, Autos auf der Grothusstra├če anzuhalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Fahndung wurde der Gesuchte schlie├člich im Rhein-Herne-Kanal entdeckt.