Warnung vor Bewaffneten

Überfall auf Geldtransporter in Frankfurt – Täter entkommen

29.01.2021, 16:08 Uhr | dpa, AFP

In Frankfurt hat es einen Raubüberfall auf einen Geldtransporter gegeben. Die Polizei fahndete nach den bewaffneten Tätern, konnte sie zunächst aber nicht fassen.

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter am Donnerstagmorgen sind mehrere Bewaffnete in Frankfurt auf der Flucht. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach ihnen und mahnt die Bevölkerung zur Vorsicht.

Polizisten suchen nach dem Überfall nach Spuren: In Frankfurt ist zu einem Überfall gekommen. (Quelle: Rumpenhorst/dpa)



"Aktuell läuft ein größerer Polizeieinsatz im östlichen Teil Frankfurts", twitterte die Polizei am Donnerstagmorgen. "Wir fahnden nach einem Raub nach mehreren bewaffneten Personen." Nach Angaben einer Polizeisprecherin galt der Überfall einem Transporter vor einer Bank im Stadtteil Bergen-Enkheim. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten die Räuber die Sicherheitsmitarbeiter des Transports im Eingangsbereich eines Geldinstituts. Trotz eines Schusses in die Luft sei es ihnen aber nicht gelungen, den Geldkoffer an sich zu nehmen. Verletzt wurde niemand.

Ihren silbergrauen Fluchtwagen ließen die Täter in einiger Entfernung vom Tatort zurück und setzten ihn in Brand.

Die Polizei appellierte an die Bürger, vorsichtig zu sein und vor allem keinesfalls Anhalter mitzunehmen. Mögliche Zeugen wurden gebeten, sich zu melden.



Auch einen Tag nach dem Überfall war die Suche nach den Tätern noch ergebnislos, so die Polizei am Freitag. Es hätten sich einige Zeugen gemeldet, die Auswertung ihrer Angaben und der Spuren am Tatort dauere aber noch an.