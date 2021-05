Bei grüner Ampel

Lastwagen erfasst zwei Fußgänger – schwer verletzt

28.05.2021, 12:33 Uhr | dpa

Als zwei Fußgänger die Straße überqueren wollten, ist ein Laster mit den beiden Männer kollidiert. Weil der eine noch etliche Meter mitgeschleift wurde, ist er nun in stationärer Behandlung.

Zwei Fußgänger sind in Frankfurt von einem Lastwagen angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, ereignete sich der schwere Unfall schon am Donnerstagmittag in der Nähe der Galluswarte. Die beiden Männer, 36 und 77 Jahre alt, wollten laut Polizei die viel befahrene Mainzer Landstraße an einer Stelle ohne Zebrastreifen zu Fuß überqueren.

Der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer hatte laut Polizei zuvor an einer Ampel gestanden. Als er losfuhr, habe das Licht Grün gezeigt, erklärte ein Polizeisprecher. Sein Fahrzeug erfasste die beiden Fußgänger. "Der 36-Jährige wurde noch etliche Meter mitgeschleift und dabei schwer verletzt", hieß es im Polizeibericht.



Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 77-Jährige wurde ebenfalls verletzt, konnte das Krankenhaus jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.